به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین جشنواره «روایت علوی» با هدف ترویج جریان هنر شیعی - انقلابی با محوریت فضائل امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در قالب‌های هنری برگزار می‌شود.

این جشنواره می‌کوشد با بهره‌گیری از ظرفیت روایتگران، شاعران و تصویرگران، براساس متون پژوهشی ارائه شده در بخش محتوی جشنواره، جلوه‌هایی از سیره، شخصیت و آموزه‌های علوی را در قالب‌های مختلف به مخاطبان عرضه کند.

در ابتدای نشست حجت الاسلام والمسلمین سید محمدجواد جلالی دبیر اولین جشنواره «روایت علوی» درباره جزئیات این رویداد توضیح داد: محور اصلی این جشنواره بازآفرینی نقش هنر امامت در امروز جامعه است. این جشنواره یک ساز و کار فرهنگی در مساله امامت است که تعریف کردن این مفاهیم تمدنی در ایران امروز جزو محور‌های اصلی است. ما در صدد تشکیل هنر شیعی انقلابی هستیم که بتواند بر اساس یک ساز و کار پایا با رکن تحقیق، فضایی را ایجاد کند که روند منسجمی در توسعه هنر شیعی داشته باشد.

وی افزود: ما برای اینکه هنر کارآمد را در کنار هنر دینی قرار دهیم تا تزیینی نباشد تلاش داریم تا به واسطه این رویداد در به روز رسانی و کارآمدی هنر شیعی، فضای موثری را خلق کنیم. اصلا به همین جهت نام جشنواره «روایت علوی» است که بتوانیم برای بخش‌های مرتبط با حکمت و معارف چارچوبی را تعیین کنیم. حتی ما تا دوره پانزدهم این رویداد کار تحقیقی انجام دادیم تا از این دوره جشنواره به بعد که به عنوان رویداد اول با محوریت غدیر انقلاب پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرد هر دوره با یک عنوان کار را پیش ببریم.

دبیر اولین جشنواره «روایت علوی» ضمن اعلام جزئیات بخش‌های مختلف این رویداد که در خبر‌های پیشین به آن اشاره شده بود، تصریح کرد: تلاش ما این است تا این جشنواره به کمتر شنیده‌ها بپردازد. ما آمدیم در طول تاریخ تشیع زمانی را که روایت هنری کمتری در دسترس است، انتخاب کردیم تا از این جای خالی اثر تولید شود. امیدوارم این طراحی افق روشنی را برای هنر دینی فراهم سازد موضوعی که برای بنده و همکارانم بسیار اهمیت دارد.

وی درباره دیگر جزئیات این رویداد بیان کرد: در دوره اول سه بخش هنر «نقل و پرده خوانی»، «شعر و ادبیات» و «لوح و نگارگری» مورد توجه است. مهم‌ترین نکته در این سه بخش توجه به اصالت تاریخی در بخش اول و در بخش دوم روزآمدی است که آثار با عنوان غدیر انقلاب مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در این چارچوب توجه به هوش مصنوعی هم جزو اولویت‌هایی است که برای ما حائز اهمیت است. نحوه حضور هنرمندان در این بخش‌ها هم مشتمل بر شرکت هنرمندان گروه‌های سنی مختلف و طلاب است که این مسیر می‌تواند دربرگیرنده قابلیت‌های فراوانی باشد.

جلالی در پایان با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت کننده در برگزاری جشنواره «روایت علوی» تصریح کرد: این جشنواره را می‌توان جشنواره «میدان و خیابان» هم نامید چرا که ما سعی کردیم آثار هنرمندان را در میان کف خیابان و میدان مورد توجه قرار دهیم. در این چارچوب آثار هنرمندان بخش‌های مختلف جشنواره در حوزه اجرای خیابانی هم مورد توجه است. در این میان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واقعا همراهی ویژه‌ای داشته و در همه استان‌ها حضور فعالی خواهند داشت. به هر حال افق ما زمینه سازی برای حضور هنرمندان حوزه هنر شیعی از کشور‌های دیگر است که امیدوارم از جشنواره سوم به بعد شاهد این اتفاق با هدف تبیین هنر امامت باشیم.