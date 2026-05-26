اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی کهگیلویه و بویراحمد تا ۱۵ خردادماه فرصت دارند اطلاعات خود را در سامانه جامع هوشمند تعاون، ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از آغاز فرآیند ثبت‌نام و به‌روزرسانی اطلاعات تعاونی‌ها برای حضور در بیست‌ویکمین جشنواره ملی تعاونی‌های برتر خبر داد و گفت: شناسایی و معرفی تعاونی‌های برتر در سطح استانی و ملی، گامی مؤثر در توسعه فعالیت‌های اقتصادی مشارکتی و ترویج فرهنگ تعاون به شمار می‌رود.

مهرجو افزود: مدیران اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات و ثبت مدارک تعاونی تحت مدیریت خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: تعاونی‌ها در این فرآیند باید مستندات مربوط به شاخص‌های کمی و کیفی از جمله اطلاعات آخرین مجمع عمومی عادی یا فوق‌العاده، تطبیق اساسنامه با قانون بخش تعاونی، اطلاعات اعضا، شاغلان، صورت‌های مالی، گزارش‌های حسابرسی و مشخصات اعضای هیات‌مدیره و بازرسان را در سامانه بارگذاری کنند.