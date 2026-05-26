معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار پردیس از برگزاری نشستی برای ساماندهی اماکن عرضه بهداشتی دام زنده به منظور سهولت دسترسی شهروندان و الزام عرضه کنندگان به هماهنگی کامل با دامپزشکی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکبر هوشمند معاون فرماندار با بیان مطلب فوق افزود: نشستی به منظور ساماندهی مراکز عرضه دام زنده برای عید سعید فطر و با حضور دستگاه‌های مربوطه برگزار و طی آن مقرر شد شهرداری‌ها بیا نظارت اداره دامپزشکی اماکنی را برای عرضه دام زنده آماده سازی کرده و هرگونه توزیع دام تنها در همین مراکز انجام گیرد.

وی هدف از این اقدام را افزایش نظارت‌های بهداشتی، تسهیل خرید دام برای حاجیان و متقاضیان، جلوگیری از بروز آسیب به منظر شهری و امکان پاکسازی سریع پس از اتمام عرضه یاد کرد و گفت: مقرر شده است شهرداری‌ها از عرضه دام در دیگر اماکن جلوگیری کرده و دامپزشکی نیز نسبت به رصد دقیق وضعیت عرضه دام در مراکز مشخص شده اقدام کند.

بر این اساس محل برپایی جایگاه‌های عرضه دام زنده، همزمان با عید قربان؛

-ابتدای شهر از سمت تهران، جنب آتش نشانی شماره ۱

- جنب پل شهرآباد (سیاهرود)، روبروی خیابان لوران

-ابتدای خیابان شهید خورده پا (کامیونداران)

-ابتدای بلوار امام رضا (ع)، ورودی فاز ۴ پردیس