پخش زنده
امروز: -
نماز عید سعید قربان در ۲۶ نقطه در شهرستانهای استان اقامه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر اساس اطلاعیه ستاد نماز جمعه استان مکان و ساعت اقامه نماز در استان به این شرح است:
بیرجند - ۶:۳۰ صبح - مسجد امام حسین (ع)
طبس - ۶:۳۰ صبح - حرم مطهر حسین ابن موسی الکاظم (ع)
قاین - ۵:۳۰ صبح - مصلای نماز جمعه
فردوس - ۶:۰۰ صبح - مسجد ولی عصر (عج)
نهبندان - ۶:۰۰ صبح - مصلای امام علی (ع)
بشرویه - ۶:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه
زیرکوه - ۷:۰۰ صبح- مصلای نماز جمعه
سرایان - ۷:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه
سربیشه - ۶:۰۰ صبح - مهدیه
عشق آباد - ۶:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه
خوسف - ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع خوسف
اسدیه - ۷:۰۰ صبح - مسجد محمد رسول الله (ص)
خضری - ۶:۳۰ صبح - مسجد امام حسین (ع)
نیمبلوک -۷:۰۰ صبح -مسجد جامع نیم بلوک
آرین شهر- ۶:۳۰ صبح - مسجد جامع آرین شهر
درح -۶:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه
مود - ۷:۰۰ صبح - حسینیه جامع مود
آیسک - ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع آیسک
قهستان - ۶:۰۰ صبح - مصلای بقیه الله الاعظم (عج)
سه قلعه – ۶:۰۰ صبح - حسینیه سه قلعه
دیهوک - ۶:۳۰ صبح - مصلای نماز جمعه
زهان - ۶:۳۰ صبح - مسجد فاطمه الزهرا (س)
شوسف- ۷:۰۰ صبح - سالن اجتماعات جوادالائمه (ع)
ارسک- ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع ارسک
اسلامیه - ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع اسلامیه
اسفدن- ۶:۳۰ صبح - مصلای نماز جمعه