به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بر اساس اطلاعیه ستاد نماز جمعه استان مکان و ساعت اقامه نماز در استان به این شرح است:

بیرجند - ۶:۳۰ صبح - مسجد امام حسین (ع)

طبس - ۶:۳۰ صبح - حرم مطهر حسین ابن موسی الکاظم (ع)

قاین - ۵:۳۰ صبح - مصلای نماز جمعه

فردوس - ۶:۰۰ صبح - مسجد ولی عصر (عج)

نهبندان - ۶:۰۰ صبح - مصلای امام علی (ع)

بشرویه - ۶:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه

زیرکوه - ۷:۰۰ صبح- مصلای نماز جمعه

سرایان - ۷:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه

سربیشه - ۶:۰۰ صبح - مهدیه

عشق آباد - ۶:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه

خوسف - ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع خوسف

اسدیه - ۷:۰۰ صبح - مسجد محمد رسول الله (ص)

خضری - ۶:۳۰ صبح - مسجد امام حسین (ع)

نیمبلوک -۷:۰۰ صبح -مسجد جامع نیم بلوک

آرین شهر- ۶:۳۰ صبح - مسجد جامع آرین شهر

درح -۶:۰۰ صبح - مصلای نماز جمعه

مود - ۷:۰۰ صبح - حسینیه جامع مود

آیسک - ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع آیسک

قهستان - ۶:۰۰ صبح - مصلای بقیه الله الاعظم (عج)

سه قلعه – ۶:۰۰ صبح - حسینیه سه قلعه

دیهوک - ۶:۳۰ صبح - مصلای نماز جمعه

زهان - ۶:۳۰ صبح - مسجد فاطمه الزهرا (س)

شوسف- ۷:۰۰ صبح - سالن اجتماعات جوادالائمه (ع)

ارسک- ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع ارسک

اسلامیه - ۶:۰۰ صبح - مسجد جامع اسلامیه

اسفدن- ۶:۳۰ صبح - مصلای نماز جمعه