به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»، «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان در جریان این سفر در نشست سطح بالای شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی: پایبندی به اهداف و اصول منشور سازمان ملل و تقویت نظام بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل» شرکت خواهد کرد.

این نشست تحت ریاست دوره‌ای چین بر شورای امنیت برگزار می‌شود. وزیر خارجه پاکستان همچنین در حاشیه این سفر با همتایان خود و شماری از مقامات ارشد سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. سفر وزیر خارجه پاکستان به آمریکا درحالی انجام شده که اسلام آباد مدعی شده تهران - واشنگتن در پی میانجی گری پاکستان به توافق در راستای توقف دائمی جنگ نزدیک هستند.