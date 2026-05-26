به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی صداقتی گفت: در دویست و هجدهمین پویش امید و افتخار، چهار دسترسی بلوار بهار شمالی در منطقه ۱۸ با بزرگراه شهید بروجردی گشایش یافت.

صداقتی با اشاره به آغاز اجرای قطعه دو بزرگراه شهید بروجردی در حدفاصل بلوار الغدیر تا شمال بلوار بهار از مهرماه سال ۱۴۰۲، یادآور شد: این پروژه بزرگراهی به طول ۱.۲ کیلومتر با عرض ۷۶ متر، شامل اجرای دو محور اصلی تندروی شمالی و جنوبی در سطح منفی یک ئ دو محور کندروی شمالی و جنوبی در سطح صفر طراحی و در حال اجراست.

وی افزود: ضمن اینکه اجرای یک دستگاه پل در تقاطع با خیابان باغ انگوری و اجرای پنج دستگاه پل در تقاطع بلوار بهار، گردش‌های ترافیکی مورد نیاز را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران اظهارکرد: طی یکسال گذشته بخش‌های مختلف این پروژه آماده سازی و زیربار ترافیک رفته است و این بار چهار دسترسی در تقاطع بلوار بهارشمالی گشوده شد.

صداقتی در تشریح مشخصات این پروژه گفت: دسترسی شمال به غرب بلوار بهار به طول ۴۰۲ متر و عرض ۷ متر دارای یک خط عبوری و یک پیاده رو شامل یک دستگاه پل کنسولی، دسترسی جنوب به شمال بلوار بهار به طول ۵۹۴ متر و عرض ۸.۵ متر دارای دو خط عبوری و یک پیاده رو شامل یک دستگاه پل، دوربرگردان شمال به شمال بلوار بهار به طول ۴۶ متر و عرض ۷.۵ متر دارای یک خط عبوری و دوربرگردان جنوب به جنوب بلوار بهار به طول ۴۸ متر و عرض ۷ متر دارای یک خط عبوری جهت بهره برداری آماده سازی شده است.

وی در خصوص احجام عملیات اجرایی گفت: ۱۱۵۰۰ مترمکعب خاکبرداری، ۱۶۰۰۰ مترمکعب سنگریزی، ۸۸۰ تن آرماتوربندی، ۳۴۰۰ مترمربع قالب بندی، ۱۰۲۰۰ مترمکعب بتن ریزی، ۴۱۰۰ مترمکعب قلوه بتن، ۲۸۰۰ تن آسفالت، ۳۰۰۰ مترطول جدولکاری و ۱۹۰۰ مترمربع دیوارسازی در این دسترسی‌ها اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران کاهش ۳.۶ کیلومتر پیمایش اضافی، اتصال بلوار بهار شمالی به کندروی شمالی بزرگراه شهید بروجردی، بلوار طاووس و بلوار الغدیر و در نهایت بزرگراه آزادگان، اتصال بلوار معلم به خیابان هفده شهریور و تکمیل گردش‌های ترافیکی مورد نیاز در تقاطع بلوار بهار شمالی را از جمله آثار ترافیکی این گشایش برشمرد.

صداقتی گفت: هزینه اجرایی این دسترسی‌ها را ۲۸۸ میلیارد تومان است.