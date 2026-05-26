رئیس مجلس سنای پاکستان انتخاب مجدد آقای قالیباف به سمت ریاست مجلس شورای اسلامی را تبریک گفت و ابراز اطمینان کرد که همکاری‌ها میان نهاد‌های پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در جهت ارتقای صلح، ثبات و توسعه در منطقه ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید یوسف رضا گیلانی رئیس مجلس سنای پاکستان در پیامی خطاب به محمدباقر قالیباف، انتخاب مجدد وی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را تبریک و برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

متن پیام رئیس مجلس سنای پاکستان به شرح زیر است:

انتخاب مجدد دکتر محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی را تبریک و برای ایشان آرزوی توفیق و سربلندی می‌کنم. مجلس ایران تحت ریاست قالیباف به ایفای نقش سازنده خود در پیشبرد رفاه و سعادت ملت خود و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای ادامه خواهد داد.

همچنین ما بر روابط برادرانه و دیرینه این کشور با ایران که ریشه در تاریخ مشترک، ایمان و احترام متقابل دارد، تأکید داریم.

پاکستان برای افزایش بیشتر تبادلات پارلمانی و همکاری‌ها میان دو کشور همسایه متعهد است و امیدواریم همکاری بین نهاد‌های پارلمانی پاکستان و ایران در جهت ارتقای صلح، ثبات و توسعه در منطقه ادامه یابد.