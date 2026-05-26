مدیر کل انتقال خون خوزستان گفت: روزانه به صورت میانگین بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در استان برای بیماران نیازمند مصرف می‌شود که از این تعداد ۲۰۰ واحد به مصرف بیماران تالاسمی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علی فیضی اظهار کرد: در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۶ هزار و ۶۹۹ نفر به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۲۲ هزار و ۹۷۷ نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی ادامه داد: از مجموع اهداکنندگان خون در این بازه زمانی، ۲۲ هزار و ۳۵۶ نفر را مردان و ۶۲۱ نفر را زنان تشکیل می‌دهند و ۱۲ هزار و ۵۱۶ نفر نیز اهداکننده مستمر بوده‌اند.

فیضی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخایر خونی در خوزستان اضافه کرد: بیماران تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی، مصدومان تصادفات و سوانح، و بیماران تحت اعمال جراحی و شیمی‌درمانی از جمله نیازمندان به خون و فرآورده‌های خونی هستند؛ این نیاز همیشگی است و در تمامی ایام سال ادامه دارد.

مدیرکل انتقال خون خوزستان با اشاره به جمعیت بالای پنج میلیون نفری این استان و برخورداری از بیش از ۵۶ بیمارستان، از اهداکنندگان و مردم ایثارگر خوزستان درخواست کرد با اهدای بخشی از خون خود کمک کنند تا هیچ بیماری روی تخت بیمارستان، دغدغه تامین خون و فرآورده‌های آن را نداشته باشد.

وی تاکید کرد: مردان حداکثر چهار بار و بانوان سه بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند.

فیضی خاطرنشان کرد: اهدای خون یکی از ساده‌ترین و در عین حال موثرترین راه‌ها برای نجات جان انسان‌ها است؛ این اقدام نه تنها یک کار خیرخواهانه در جامعه به شمار می‌آید، بلکه برای سلامت خود فرد اهداکننده نیز فواید زیادی دارد.

۲ مرکز اهدای خون واقع در مناطق «چهارشیر» و «امانیه» اهواز و مراکزی در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر، دزفول، اندیمشک، بهبهان، مسجدسلیمان، ایذه، شوشتر و ماهشهر فعال هستند.