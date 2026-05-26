امام جمعه آمل از حضور اندیشمندان و علمای برجسته ۶ کشور اسلامی در جشن بزرگ و بینالمللی غدیر این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام ابراهیم یعقوبیان امام جمعه آمل با اشاره به ساختاریافتن بنیاد بینالمللی غدیر در این شهرستان، گفت: امسال برنامههای جشن غدیر با شکوهی مضاعف و در قالب «جشن بزرگ غدیر انقلاب» و با حضور محققان و اندیشمندان ۶ کشور اسلامی برگزار میشود.
وی افزود: این جشن بزرگ مردمی در روزهای ۱۲ تا ۱۴ خردادماه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در حدفاصل میدان ۱۷ شهریور تا میدان قائم (عج) برگزار خواهد شد و این مسیر دو کیلومتری میزبان ۱۱۰ موکب مردمی برای پذیرایی و ارائه خدمات فرهنگی است.
امام جمعه آمل با اشاره به ابعاد بینالمللی این مراسم گفت: شخصیتهای برجستهای همچون علامه قاضی حنینه (مفتی لبنان)، خانم لیندا طبوش، محمد ازاکی (اندیشمند سودانی)، یحیی ابوذکریا (تحلیلگر قطری) و میهمانانی از یمن و عراق در این مراسم حضور خواهند داشت.
حجتالاسلام یعقوبیان افزود: به دلیل حضور شاگردان علامه سید ساجد نقوی، این برنامهها به صورت مستقیم برای شیعیان و علاقمندان در کشور پاکستان پخش خواهد شد تا پیام ولایتمداری مردم آمل به خارج از مرزها منعکس شود.
رئیس بنیاد غدیر آمل با اشاره به تقارن این جشن با ایام رحلت امام (ره)، ادامه داد: در شب ۱۴ خرداد، فضای جشن رنگ و بویی حماسی میگیرد و نمایشگاهی از آثار مقام معظم رهبری و شهید جمهور، شهید رئیسی، برای تبیین سیره این بزرگواران برپا میگردد.
وی خاطرنشان کرد: رسانهها نقش بیبدیلی در تبدیل فعالیتهای فرهنگی به یک دغدغه عمومی دارند؛ لذا انتظار میرود اصحاب رسانه در انعکاس این رویداد بینالمللی که استمرار فعالیتهای بنیاد غدیر است، همتی مضاعف داشته باشند.