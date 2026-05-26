به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند، ویژه‌نامه «حج؛ سفر ایمان و معنویت» به زبان تایی منتشر شد.

ویژه‌نامه «حج؛ سفر ایمان و معنویت» با هدف تبیین ابعاد گوناگون فریضه عظیم حج، معرفی فلسفه معنوی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی این عبادت الهی و ترویج فرهنگ توحید، اخوت اسلامی و بازگشت به معنویت تهیه و تدوین شد.

این نشریه تلاش دارد تا با نگاهی عمیق و جامع، حج را نه‌تنها به‌عنوان یک عبادت فردی، بلکه به‌مثابه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت انسان، اصلاح جامعه اسلامی و تقویت وحدت امت مسلمان معرفی کند.

در این ویژه‌نامه، مجموعه‌ای از مقالات علمی، دینی و معرفتی گردآوری شده که هر یک به بخشی از اسرار، آثار و پیام‌های حج پرداخته و همچنین با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم، احادیث اهل‌بیت علیهم‌السلام و دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی، تلاش شده تا مخاطبان با حقیقت و روح واقعی این عبادت الهی آشنا شوند.

مقاله نخست به موضوع مفهوم و جایگاه حج در اسلام اشاره دارد. این مقاله به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حج پرداخته و آن را سفری معنوی به سوی بیت‌الله الحرام برای اطاعت از فرمان خداوند معرفی و همچنین با استناد به آیات قرآن کریم، اهمیت این فریضه الهی و جایگاه والای آن در زندگی مسلمانان تبیین شده است.

در ادامه، مقاله به آثار معنوی و اجتماعی حج اشاره می‌کند؛ آثاری همچون تقویت روح بندگی، افزایش تقوا و ایجاد وحدت و اخوت میان مسلمانان جهان. نویسنده تأکید دارد که حج تنها یک عبادت فردی نیست، بلکه مدرسه‌ای برای تربیت انسان، تحکیم روابط اجتماعی و زنده نگه‌داشتن هویت اسلامی در میان امت مسلمان است.

در مقاله دوم، حج؛ میدان پالایش روح و جان آمده است. این مقاله، حج را میدان بزرگ تهذیب نفس و پالایش قلب و روح معرفی و اعمالی همچون احرام، طواف و سعی، انسان را از تعلقات دنیوی دور ساخته و او را به سوی اخلاص، تواضع و تقرب به خداوند هدایت می‌نماید. نویسنده بیان می‌کند که لباس ساده احرام، نماد برابری انسان‌ها و رهایی از تفاخر و وابستگی‌های مادی است.

در بخش دیگری از مقاله، به نقش تاریخی و تربیتی حج اشاره شده و یادآوری فداکاری‌های حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل و حضرت هاجر علیهم‌السلام، روح ایثار، ایمان و استقامت را در دل انسان زنده می‌کندو همچنین حج را به‌عنوان نماد وحدت امت اسلامی و عاملی برای مقابله با تفرقه، استعمار و سلطه‌پذیری مورد توجه قرار گرفته است.

در مقاله سوم، فلسفه و آثار حج اشاره شده که به بررسی ابعاد اخلاقی، معنوی و سیاسی حج می‌پردازد و تأکید می‌کند که این عبادت الهی، سفری برای خودسازی و بازگشت به فطرت پاک انسانی است. اعمال حج همچون احرام، وقوف در عرفات و طواف خانه خدا، زمینه تحول روحی، پاک شدن از گناهان و تقویت رابطه انسان با خداوند را فراهم می‌سازد.

نویسنده همچنین حج را عامل تقویت وحدت و اقتدار امت اسلامی معرفی می‌کند. این فریضه بزرگ، بستری برای تبادل اندیشه‌ها، آگاهی سیاسی و همکاری مسلمانان جهان فراهم می‌آورد و می‌تواند زمینه‌ساز عزت، استقلال و بیداری امت اسلامی در برابر دشمنان و سلطه‌گران باشد.

در مقاله چهارم، عرفات؛ سرزمین دعا و بازگشت به خدا نیز آمده است، این مقاله به اهمیت روز عرفه و سرزمین عرفات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین جلوه‌های معنوی حج می‌پردازد. نویسنده دعا را راهی برای رسیدن به رحمت گسترده الهی معرفی کرده و تأکید می‌کند که عرفات، بهترین فرصت برای توبه، بازگشت به خدا و پاکسازی روح و جان انسان و همچنین به جایگاه والای دعای عرفه و تأثیر آن در تقویت ایمان و آرامش معنوی اشاره شده است.

در ادامه، مقاله با استناد به آیات قرآن و روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام، بر اهمیت تواضع، گریه، نیایش و دعا برای دیگر مؤمنان تأکید و عرفات صحنه‌ای از حضور عاشقانه بندگان در پیشگاه خداوند است که انسان را به شناخت بیشتر خویشتن و نزدیکی به پروردگار رهنمون می‌سازد.