رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، با تأکید بر لزوم بازنگری در زیرساخت‌های پتروشیمی، مدل توسعه منطقه‌محور را راهکار اصلی ارتقای ظرفیت تولید کشور دانست.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداو سیما، در نشست بررسی راهکار‌های توسعه طرح‌های پتروشیمی با حضور معاون وزیر صمت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و مدیران ارشد هلدینگ‌های بزرگ، به میزبانی ایدرو بر اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای در برنامه هفتم و لزوم هم‌افزایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید شد.

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، در این نشست رویکرد «منطقه‌محور» را پیشران اصلی تحول در زیرساخت‌های پتروشیمی دانست.

آقای مقیمی با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای ۶۶ طرح توسعه‌ای در طول برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: «با اجرای این طرحها، ظرفیت اسمی تولید افزایش یافته و صنعت پتروشیمی کشور وارد فاز جدیدی از شکوفایی و ارزش‌آفرینی خواهد شد.

در ادامه این نشست، نماینده گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، به بررسی چالش‌های مالی طرح‌ها پرداخت و بر حمایت همه‌جانبه نهاد قانون‌گذار از طرح‌های راهبردی تأکید کرد.

غلامرضا تاجگردون ایجاد هم‌افزایی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی را عامل تکمیل زنجیره ارزش دانست و گفت: «تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری و رفع گره‌های مالی، اولویت اصلی برای تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های پایین‌دستی است.»

مدیران عامل هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی نیز در این جلسه به بیان چالش‌های عملیاتی خود پرداختند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو)، با تأکید بر توانایی‌های لایحه برنامه هفتم، خواستار رفع موانع نظام تأمین مالی و تسهیل فرآیند‌های لجستیکی برای صادرات و توزیع محصولات شد.

این نشست با توافق بر سر تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای پایش مستمر طرح‌های منطقه‌ای و تسریع در واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی با حمایت ایدرو به پایان رسید.