«عاصمه شیرازی» تحلیلگر و خبرنگار پاکستانی، در واکنش به حمله جدید آمریکا به جنوب ایران اعلام کرد این اقدام نشان می‌دهد واشنگتن در روند مذاکرات و توافقات قابل اعتماد نیست .

تحلیلگر پاکستانی: واشنگتن به توافق و آتش بس پایبند نیست

تحلیلگر پاکستانی: واشنگتن به توافق و آتش بس پایبند نیست

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «عاصمه شیرازی» تحلیلگر و خبرنگار پاکستانی، در واکنش به حمله جدید آمریکا به جنوب ایران اعلام کرد این اقدام نشان می‌دهد واشنگتن در روند مذاکرات و توافقات قابل اعتماد نیست و چنین حملاتی شکاف بی‌اعتمادی را عمیق‌تر خواهد کرد.

این تحلیلگر پاکستانیدر پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حمله دوباره آمریکا به ایران در جریان مذاکرات و در حالیکه صحبت از توافق مطرح بود، نشان می‌دهد آمریکا غیرقابل اعتماد است.

وی افزود: این بی‌اعتمادی تنها فاصله‌ها را بیشتر خواهد کرد. این سومین حمله به ایران در زمانی است که توافق در آستانه نهایی شدن قرار داشت، اما آمریکا باز هم حمله کرد. این واکنش پس از آن مطرح شد که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) حملات هوایی شب گذشته به جنوب ایران را تایید کرد.