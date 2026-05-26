پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزشوپرورش اسلامشهر گفت: آزمونهای دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در سطح این شهرستان، از ۱۵ تیرماه جاری بهصورت حضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صادق موسیپور در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به مصوبات اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، اظهار کرد: تمامی نمرات پایان سال دانشآموزان مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در شهرستان اسلامشهر بر اساس فعالیتهای کلاسی دانشآموزان توسط معلمین در نظر گرفته میشود.
موسیپور با اشاره به روند وضعیت ثبتنام کتب درسی، بیان کرد: با برنامهریزی به عمل آمده و با پیگیریهای مدیران مدارس و اولیا دانشآموزان، بیش از ۹۷ درصد از دانشآموزان برای دریافت کتب ثبتنام کردهاند.
وی با اشاره به فرارسیدن ایام تعطیلات تابستانی مدارس، تأکید کرد: با برنامهریزی انجامشده امسال برنامههای اوقات فراغت تابستانی باهدف خروج دانشآموزان از رکود و رسیدن به مرحله رشد و پویایی در نظر گرفته شده و اجرایی میشود.
مدیر آموزشوپرورش اسلامشهر، خاطرنشان کرد: تقویت مهارتهای اجتماعی، روحیه کارگروهی، تعمیق باورهای دینی، جبران عقبماندگیهای تحصیلی و ایجاد عادت به مطالعه از محورهای اصلی اوقات فراغت دانشآموزان در تابستان خواهد بود.