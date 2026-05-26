مدیر جهاد کشاورزی مارگون از آغاز توزیع بیش از ۲ هزار کیلوگرم گوشت مرغ منجمد با نرخ مصوب دولتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، طهمورث جاودانخرد، گفت: در راستای تعادلبخشی به بازار مصرف، مجموعاً ۲ هزار کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت مصوب هر کیلوگرم ۲۵۳ هزار تومان در شهرستان توزیع شده است. وی با بیان اینکه این محموله در اختیار عاملان مجاز توزیع قرار گرفته است، افزود: تأکید ما بر توزیع عادلانه و حذف واسطهها است تا این کالا مستقیماً به دست مصرفکنندگان واقعی برسد. مدیر جهاد کشاورزی مارگون هدف از اجرای این طرح را حمایت از اقشار آسیبپذیر و کنترل نوسانات قیمتی دانست و ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی بر همه مراحل توزیع و رعایت استانداردهای بهداشتی نظارت دقیق دارند. جاودانخرد اضافه کرد: روند تزریق گوشت تنظیم بازاری به بازار مارگون در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت تا ثبات و آرامش کامل در بازار حفظ شود.