به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محسن حبیبی، مدیر شبکه رادیویی فرهنگ درنشستی دوستانه با محسن صفایی‌فرد، رئیس مرکز شعر، موسیقی و سرود سازمان در خصوص همکاری‌های تخصصی در حوزه برنامه سازی موسیقی گفت‌و‌گو کردند.

محسن حبیبی، مدیر رادیو فرهنگ درخصوص صدور مجوز پخش برخی از موسیقی‌های اصیل بابت بررسی و تحلیل در برنامه «نیستان» صحبت کرد و در ادامه رضا مهدوی، موسیقی‌دان و کارشناس ثابت برنامه و یلدا احتشامکی، تهیه‌کننده برنامه «نیستان»، نکات تخصصی خود را برای علت پخش این آثار بیان کردند.

رئیس مرکز موسیقی رسانه ملی، هم در این نشست، در خصوص تاسیس شورای آرشیو موسیقی که با ۳ نفر اعضا تشکیل شده است خبر داد و گفت: وظیفه این شورا جمع‌آوری آثار بنیانی موسیقی و باارزش کشور است.

محسن صفایی‌فرد، در خصوص پخش آثار فاخر و بنبادین موسیقی در برنامه «نیستان» افزود: برخی آثار را خانواده صاحب اثر اجازه پخش نداده‌اند، ولی بقیه آثار امکان پخش دارد.