شورای بازبینی فیلمهای سینمایی، با صدور پروانه نمایش پنج فیلم موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلمهای «استخر» به تهیهکنندگی محمدحسین شایسته و کارگردانی سروش صحت، «سقف» به تهیهکنندگی سعید خانینامقی و کارگردانی ابراهیم امینی، «پل» به تهیهکنندگی سیدمصطفی حاجی احمدکاشی و کارگردانی محمدعلی عسگری، «سفید برفی» به تهیهکنندگی جعفر آقابابائیان و کارگردانی جواد نوریان، «ناپلئون در باغ زردآلو» به تهیهکنندگی احسان ظلیپور و کارگردانی حامد محمدی روزبهائی موافقت شورای پروانه نمایش فیلمهای سینمایی را کسب کردند.