حزب الله لبنان در بیانیهای به مناسبت صدمین سالروز صدور قانون اساسی این کشور، به اشغالگری رژیم صهیونیستی اشاره و تاکید کرد: مقاومت در برابر اشغالگری یک حق ملی، مشروع و مبتنی بر قانون اساسی لبنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حزب الله لبنان در بیانیه خود آورده است: لبنانیها در یک برهه حیاتی و یک لحظه بسیار حساس داخلی و منطقهای قرار دارند. این لحظه، بیش از هر زمان دیگری، پایبندی به قانون اساسی لبنان را که پس از توافق «طائف» اصلاح شده است، به عنوان مرجعی الزامآور برای حل و فصل اختلافات، میطلبد.
این بیانیه تاکید کرد: همانطور که در قانون اساسی تصریح شده است، لبنان وطن ابدی همه شهروندان آن است و این ابدی بودن صرفاً به معنای یک موجودیت جغرافیایی نیست بلکه به معنای ایجاد یک مشارکت ملی واقعی است.
حزب الله افزود: لبنان نمیتواند با شعار، وطن ابدی همه مردمش باشد بلکه این امر با پاسداری از خاک و ملت لبنان و اجماع ملی آشکار در رد و مقابله با اشغالگری (خارجی) میسر است.
این بیانیه تاکید کرد: تمام پروژههای تجزیه کردن، تقسیم کردن، فدرالی کردن یا مهین سازی تحت هر عنوان یا رویکردی، بدون شک با جوهره قانون اساسی لبنان ناسازگار و در تعارض است.
حزب الله افزود: دعوت برای لغو طائفهگرایی سیاسی به معنای دعوت به کنار زدن و حذف خصوصیتها و ویژگیهای خاص (طوایف) یا نادیده گرفتن ضمانتها (در این زمینه) نیست بلکه دعوت و فراخوان برای ایجاد یک دولت مدنی است.
این بیانیه با اشاره به اشغالگری رژیم اسرائیل در لبنان تاکید کرد: مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز، اقدام علیه دولت یا نقض قانون اساسی نیست بلکه یک حق ملی مشروع است و هیچ گونه تصمیم سیاسی یا دولتی نمیتواند مردم ما را از حق طبیعی خود برای دفاع از سرزمینشان محروم کند.
حزب الله افزود: توافق طائف هیچ ابهامی در توصیف رابطه لبنان با رژیم صهیونیستی به عنوان رابطهای مبتنی بر دشمنی، اشغالگری و تهدید دائمی باقی نمیگذارد.
این بیانیه تاکید کرد: اصرار برخی بر سلب عناصر قدرت لبنان در حالی که تجاوز، اشغالگری و تهدید ادامه دارد، نقض توافق طائف و قانون اساسی است.
حزب الله تصریح کرد: نیاز امروز، اجرای کامل و بی عیب و نقص توافق طائف و مفاد قانون اساسی و محافظت از لبنان در برابر تجاوز و جلوگیری از اعمال قیمومیت خارجی بر لبنان و رد پروژههای تقسیم کردن، فدرالی کردن و اسکان (دائمی آوارگان) است.