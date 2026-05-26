به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ماکو از آغاز عملیات بهسازی و زیرسازسازی مسیر گردشگری دره رند (سو درسی) این شهرستان با اعتبار ۸۰ میلیارد ریال خبر داد.
ابوالفضل برغمدی اظهار کرد: پروژه بهسازی مسیر گردشگری دره رند ماکو که یکی از جاذبههای طبیعی و توریستی مهم منطقه محسوب میشود، وارد فاز اجرایی شده است.
وی با تشریح جزئیات فنی این پروژه افزود: در این پروژه که توسط مدیریت فنی و زیربنایی سازمان اجرا میشود، مدت اجرای آن سه ماه پیشبینی شده است، عملیات بسترسازی شامل ۴۰ هزار متر مربع زیرسازی، ۸ هزار متر مکعب عملیات خاکی و بتنی به مساحت ۲۰۰ مترمربع و جدولسازی در طول ۵ کیلومتر از مسیر دره انجام میپذیرد.
برغمدی خاطرنشان کرد: این پروژه با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری، افزایش ایمنی مسیر برای گردشگران و ارتقای کیفیت خدماترسانی در یکی از زیباترین درههای شمال غرب کشور اجرا و جزء پروژههای عمرانی و گردشگری سازمان محسوب می شود.
رودخانه ساریسو که سرچشمه آن در دریاچهای در کشور ترکیه است، پس از طی مسافتی طولانی و گذر از تالاب «یاریمقیه» در مرز بازرگان، وارد خاک ایران شده و پس از عبور از دره رند به رودخانه زنگمار و در نهایت به رودخانه ارس میپیوندد.
عبور ساریسو از میان صخرهها و کوههای این دره، باعث شکلگیری آبشارهای کوتاه، بلند و طبقهای جذابی شده که علاوه بر زیبایی منظره، به غنای پوشش گیاهی منطقه از جمله انبوه درختان بید و نیزارهای بلند افزوده است. همچنین وجود غارهای متعدد در طول مسیر دره، پتانسیل دیگری برای جذب گردشگران طبیعتگرد و غارنورد است.
کارشناسان محیط زیست و گردشگری، فصلهای بهار و تابستان را بهترین زمان برای بازدید از این دره زیبا و آبشارهای پرآب آن میدانند، چرا که در این فصلها هوا معتدل و مطبوع بوده و جلوههای بصری دره به اوج خود میرسد. دسترسی به این جاذبه طبیعی از مسیر جاده ماکو به بازرگان امکانپذیر است.