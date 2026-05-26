به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پیامی انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف به ریاست مجلس دوازدهم را تبریک گفت.

متن پیام وزیر امور خارجه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافرئیس محترم مجلس شورای اسلامی

انتخاب مجدد جناب‌عالی به ریاست مجلس شورای اسلامی را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. اعتماد شایسته و قاطع نمایندگان ملت نشانه تجربه گرانسنگ و مدیریت مدبرانه شما در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

در شرایط سرنوشت‌ساز حاضر، نقش‌آفرینی مؤثر جناب‌عالی در تقویت هماهنگی میان ارکان مختلف نظام، حمایت‌های هوشمندانه از دیپلماسی کشور، و حضور تعیین‌کننده در مقاطع مهم مذاکرات و تعاملات بین‌المللی، پشتوانه‌ای ارزشمند در عرصه دیپلماسی و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه‌ای و جهانی است.

یقین دارم در دوره پیش رو نیز با تداوم تعامل سازنده میان مجلس شورای اسلامی و وزارت امور خارجه، شاهد تقویت بیش از پیش هم‌افزایی در مسیر تحقق اهداف کلان کشور و صیانت از منافع عالیه مردم شریف ایران خواهیم بود.

از درگاه خداوند متعال، سلامتی و توفیقات روزافزون جنابعالی، هیأت رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را مسئلت دارم.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه