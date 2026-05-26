جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲۹ دستگاه غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یک عملیات پلیسی در شهر تفتان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سردار علیرضا دلیری گفت: در پی کسب اخباری مبنی بر استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگیهای لازم از محل مورد نظر بازدید کرده و تعداد ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف که کارشناسان ارزش تجهیزات کشفشده را ۲۳ میلیارد ریال برآورد کردند.
وی بیان کرد: استفاده غیرمجاز از دستگاههای استخراج ارز دیجیتال علاوه بر وارد کردن خسارت به شبکه برق، موجب تضییع حقوق عمومی میشود و پلیس با اینگونه تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد.
این مقام انتظامی با توجه به لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی و به جهت حفاظت از شبکه برق به شهروندان توصیه کرد: نسبت به فعالیت غیرمجاز ماینرها حساس و هرگونه اطلاعاتی در این خصوص را با سامانه ۱۱۰ پلیس در میان بگذارند.