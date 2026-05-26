فرماندار اسلامشهر گفت: با موافقت استاندار تهران همه اعتبارات مولدسازی املاک شهرستان اسلامشهر باید صرف رفع معضلات و کاستیهای آموزشوپرورش منطقه شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نورالله طاهری در دومین جلسه شورای آموزش و پرورش در سال جاری با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با عدم خروج منابع حاصل از فروش املاک آموزشوپرورش از این شهرستان، میتوان مشکلات مالی پروندههای قلع و قمعی مدارس منطقه را رفع کرد.
طاهری با اشاره به معضل دیرینه زمینهای آموزشی و ضرورت بهسازی و مولدسازی اراضی و املاک آموزشوپرورش گفت: مصرانه اعلام میکنم حتی یک ریال از اعتبارات مولدسازی این شهرستان نباید در جای دیگری هزینه شود و اگر قرار باشد این پول از اسلامشهر خارج شود، بهشدت با آن مخالفیم.
فرماندار اسلامشهر با اشاره به وجود کمبودهایی در حوزه فضاهای آموزشی منطقه، گفت: با مساعدت و همکاری مجموعه مدیریت شهری اسلامشهر، در قالب نهضت مدرسهسازی در کنار انجام فعالیتهای عمرانی شهرداری، ۱۲ باب مدرسه احداث میشود که عملیات عمرانی ۶ مدرسه آغاز شده و بقیه در دست اقدام است.
وی با بیان اینکه در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه، هدایت ۵۰ درصد دانشآموزان به سمت هنرستانها کاری بزرگ است، گفت: باید تلاش کنیم اگر دانشآموزی از تحصیل خارج میشود، حداقل یک حرفه و مهارت برای آینده خود داشته باشد.
رئیس شورای آموزشوپرورش اسلامشهر با اشاره به اجرای طرح ریشهکنی بیسوادی در قالب نهضت سوادآموزی، خاطرنشان کرد: با همکاری بخشداران و دهیاران برای ریشهکنی بیسوادی همه دستگاههای اجرایی مانند کمیته امداد و بهزیستی موظفاند افراد بیسواد تحت پوشش خود را شناسایی و برای سوادآموزی معرفی کنند.