به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی زمانی با اعلام خبر تمدید ساعت معاملات بورس تهران تشریح کرد: پیرو اطلاعیه شماره ۱۴۰۵۰۱۸۰۸ / ۱۸۱ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ ساعت پایان جلسه معاملاتی کلیه بازار‌های سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات آنها در هفته آتی نیز ۱۳:۳۰ خواهد بود.

معاون عملیات بازار بورس تهران افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از روز شنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۵، زمان معاملات کلیه نماد‌های معاملاتی در بازار سهام، سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط و همچنین بازار مشتقات آنها، تا پایان هفته آتی با یک ساعت افزایش همراه خواهد بود.

همچنین تأکید شده است که مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه، تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ برای تمامی نماد‌های سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران قابلیت انجام معامله خواهند داشت.