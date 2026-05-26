با حکم رئیس سازمان سینمایی، حامد جعفری به عنوان دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رائد فریدزاده در حکمی حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی را به عنوان دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منصوب کرد.
در حکم رئیس سازمان سینمایی خطاب به حامد جعفری آمده است:
«نظر به تخصص، تجارب و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منصوب میشوید.
در شرایط امروز کشور و پس از دو جنگ تحمیلی اخیر، سینمای کودک و نوجوان از اهمیت بسزایی برخوردار است و عرصهای راهبردی برای انتقال هویت فرهنگی، امید اجتماعی، مفاهیم انسانی و ارزشهای ملی به نسل آینده به شما میآید. از این رو انتظار میرسد این رویداد مهم ملی و بینالمللی، بستری برای تقویت آگاهی، مسئولیت پذیری و انسجام فرهنگی کودکان و نوجوانان ایران اسلامی فراهم آورید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و با اتخاذ تدابیر لازم در ارتقای سطح کیفی آثار برای کودکان و نوجوانان، به عنوان مهمترین سرمایههای حیاتی کشور، و با بهکارگیری تجارب دورههای پیشین، ارزیابی ظرفیتهای موجود، همراهی شورای محترم سیاستگذاری و مشارکت فعالان سینمایی این حوزه، شاهد برپایی باشکوه این رویداد مهم ملی و بینالمللی باشیم.»
حامد جعفری، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، تهیهکننده سینما و انیمیشن و دانشآموخته مدیریت ارشد کسبوکار در صنایع فرهنگی و رشته اقتصاد است. او فعالیت حرفهای خود را از سال ۱۳۸۷ با تهیهکنندگی انیمیشن در سینما آغاز کرد و از سال ۱۳۹۱ تاکنون عضو صنف تهیهکنندگان سینمای ایران و خانه سینماست.
در کارنامه کاری جعفری، مسئولیت دبیری سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان ایران و همچنین تهیهکنندگی شماری از پرفروشترین و پرمخاطبترین انیمیشنهای سینمای ایران از جمله «شاهزاده روم»، «فیلشاه» و «بچه زرنگ» دیده میشود.