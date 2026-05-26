

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان پسر ایران در راستای کسب آمادگی هرچه بیشتر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، هشتمین مرحله از اردوی آماده‌سازی خود را به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران برگزار می‌کند.

بر همین اساس، کادر فنی تیم نام ۲۱ بازیکن را برای حضور در این اردو که از ۸ الی ۱۸ خردادماه برپا خواهد شد، اعلام کرده است. اسامی دعوت‌شدگان به شرح زیر است:

علیرضا کمانی، محمدحسین رفیعی، شاهرخ علیزاده، پارسا شهابی، مهدی جمالی، متین زارعان، امیرحسین کرمی، امید عنایتی جو، رضا کثیری، احمد قنبری، محمدجواد میرزایی، مهدی تیموری، پدرام پرماه، محمدطا‌ها فتاحی، علی محمد علی بیگی، معین ملازینل، صالح عباسی، محمد بابالادی، نیما طاهر خانی، سید محمد یوسفی پناه و محمد بیاتی