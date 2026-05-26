پخش زنده
امروز: -
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه کلاسهای آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی و دورههای عملی و مهارتی کارشناسی بهصورت حضوری برگزار میشود، اعلام کرد: تصمیم نهایی درباره ادامه حضوری شدن سایر دانشجویان کارشناسی و همچنین برگزاری امتحانات دانشگاهها بهزودی اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی صراف امروز در حاشیه نشست هماندیشی و تبیین برنامههای راهبردی توسعه فناوری در پارکهای علم و فناوری با اشاره به اینکه دانشگاهها هم در جنگ و هم در پساجنگ نقش مؤثری در توسعه کشور دارند، اظهار کرد: شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری که در امتداد دانشگاهها شکل گرفتهاند باید تقویت شوند.
وی افزود: توسعه کمی دانشگاهها کافی است و باید به سمت ارتقای کیفیت و توسعه فناوری حرکت کنیم. به همین منظور امروز جلسهای با مدیران پارکهای علم و فناوری کشور برگزار شد که برخی به صورت حضوری و برخی غیرحضوری در آن حضور داشتند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین از امضای تفاهمنامهای مهم با صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد و گفت: در این تفاهمنامه حدود ۷ تا ۷.۵ همت سرمایهگذاری از سوی صندوق برای تجاریسازی محصولات و دستاوردهای فناورانه، تحقیق و توسعه، ایجاد سولههای نیمهصنعتی و احداث ۱۰ برج فناوری پیشبینی شده است.
سیمایی صراف این اقدام را یک رویداد بزرگ دانست و افزود: این خبر بسیار خوبی برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان است، زیرا حمایت از پایاننامهها و رسالههای دکتری مسئلهمحور نیز در آن دیده شده است.
وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود درباره بازسازی دانشگاهها گفت: «بازسازی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از اولین اولویتهای دولت است. در جلسه اخیر دولت نیز این موضوع بررسی شد و دولت قول داده است که این روند با سرعت انجام شود.
وی ادامه داد: برخی آسیبها جزئی است، مانند خسارت به شیشهها، درها و پنجرهها که دانشگاهها بازسازی آن را آغاز کردهاند و امیدواریم تا نیمسال آینده به بهرهبرداری برسند.
سیمایی صراف درباره وضعیت حضوری شدن کلاسها نیز اظهار داشت: تحصیلات تکمیلی شامل کارشناسی ارشد و دکتری به صورت حضوری برگزار میشود. دورههای عملی و مهارتی کارشناسی نیز حضوری شده است، اما درباره سایر دانشجویان کارشناسی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است.
وی افزود: در مورد امتحانات نیز چند روز آینده تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.