پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: در تلاش هستیم با استفاده از بیمهها، افزایش قیمت دارو را جبران کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، امروز سهشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که در موزه ملی دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بخش دولتی در عرصه درمان، بهویژه درباره بیماریهای خاص، خدمتهای بسیار ارزندهای را ارائه میدهد. دولت، پیشبینیهایی مانند اختصاص ارز و معافیتهای ویژه برای دارو دارد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: حجم زیادی از صنعت دارو به خودکفایی رسیده است؛ دولت تلاش دارد با استفاده از ظرفیت بیمه، افزایش قیمت دارو را برای مردم جبران کند.
مهاجرانی گفت: دولت دخالت میکند و بیمهها به میدان میآیند تا باری را از دوش مردم بردارند.
ابلاغ مصوبه بازگشایی اینترنت بینالملل از رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سخنگوی دولت، همچنین اظهار داشت: با توجه به محدودیت اینترنت و پایبندی رئیس جمهور و دولت بر جلوگیری از ناعدالتی و تبعیض، ستاد ویژه سازماندهی فضای مجازی تشکیل شد.
مهاجرانی تصریح کرد: این ستاد، دیروز به این جمعبندی رسید که بازگشایی اینترنت انجام شود و ابلاغ رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.
رشد ۷۵ درصدی وام ازدواج نسبت به سال گذشته
مهاجرانی در ادامه، گفت: مبلغ وام ازدواج در قانون بودجه مصوب میشود و نگاه دولت این است که بتواند افزایش دسترسی به مبلغ این وام را برای زوجها فراهم کند.
سخنگوی دولت اظهار داشت: رقم این وام از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
حق اضافه کار کارمندان پس از ساعت ۱۳ با نظر مدیران پرداخت میشود
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره روش پرداخت اضافه کار کارکنان دولت با ابلاغ بخشنامه تغییر ساعت کاری از ۷ صبح تا ۱۳، تصریح کرد: هدف از این بخشنامه، بهینهسازی مصرف انرژی است.
سخنگوی دولت گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور، خارج از آنچه قانون مشخص کرده است، نمیتواند ساعت را کم کند و این کار را انجام نمیدهد. بنابر این، تفاوت این ساعتها را بهطور معمول با دورکاری پر میکنند و حق اضافه کار با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، پرداخت میشود.
مهاجرانی اظهار داشت: بدیهی است که مدیران باید کار کارکنان را ارزیابی و حق اضافه کار را پرداخت کنند.
هیچ موضوعی درباره عدد و رقم قیمت بنزین در دولت مطرح نشده است
سخنگوی دولت، همچنین درباره موضوع بنزین، تصریح کرد: حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز، ظرفیت تولید داخلی بنزین کشور است که در اختیار مردم قرار میگیرد و این مقدار با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیرد، باید مدیریت شود. رویکرد ما رویکرد اصلاح الگو است.
مهاجرانی گفت: تعهد دولت، مبنی بر کار کارشناسی، بررسی نقشهها، شفافیت و گفتن واقعیت به مردم را کنار نمیگذاریم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: اینکه باید میزان بنزین تولیدی در روز را مدیریت کنیم، در دولت برنامهریزی شده است.
دولت همه کسانی را که پای کار ایران ایستادهاند، مردم ایران میداند
مهاجرانی، همچنین گفت: رویکرد دولت، پذیرش همه مردم بوده است و نزدیک به ۹۰ روز، مردم پای کار کشور بودهاند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: همه کسانی را که پای کار ایران ایستادند، مردم ایران میدانیم.
بانک مرکزی بر تأمین و اختصاص ارز لازم برای کالاهای اساسی نظارت دارد
مهاجرانی در ادامه، اظهار داشت: بانک مرکزی بر فرایند تأمین و تخصیص ارز لازم برای کالاهای اساسی به دقت نظارت دارد و هر مشکلی در این قضیه را بررسی و از راههای قانونی، پیگیری میکند.
سخنگوی دولت گفت: هیچکدام از دستگاهها از حقوق مردم به هیچ عنوان کوتاه نمیآیند.
مهاجرانی تصریح کرد: به علت محرمانه بودن عملیات ارزی، بدیهی است که برخی از موضوعها بهطور دقیق مطرح نشود.
افزایش رقم کالابرگ در حال بررسی است
مهاجرانی، همچنین گفت: دولت، نه از تورم، استقبال و نه از آن دفاع میکند. یکی از مهمترین وظیفههای دولت این است که تورم را مهار کند؛ این کار را با نظم مالی و بودجهای که دولت پیشه کرده است، دنبال میکنیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: برخی از افزایش قیمتها ناشی از تکانهها در اقتصاد بینالملل است.
مهاجرانی تصریح کرد: افزایش رقم کالابرگ برای حفظ قدرت خرید مردم در حال بررسی است.