



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس اداره مدارس و مراکز استعداد‌های درخشان آموزش و پرورش استان فارس گفت: بااعلام اسامی اعضای تیم ملی المپیاد جهانی علوم زمین ۲۰۲۶ جمهوری اسلامی ایران یک دانش آموز شیرازی به عضویت این تیم انتخاب شد

محمد توکل باخدا گفت:جواد نامجو؛ دانش آموز پایه دوازدهم رشته تجربی دبیرستان استعداد‌های درخشان محمد رسول الله (ص) ناحیه ۳ شیراز موفق شد پس از گذراندن آزمون‌های متعدد به عضویت این تیم برای شرکت در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ در آید.

توکل باخدا گفت: المپیاد جهانی علوم زمین هر سال با حضور تیم‌های مستعد علمی از کشور‌های مختلف جهان برگزار شده و دانش آموزان جهت کسب مدال باهم رقابت می‌کنند.