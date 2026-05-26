مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان گفت: چهارمین مانور استانی طرح ملی سامان با محوریت تعویض مقره‌های فرسوده و با هدف افزایش پایداری شبکه برق استان در آستانه فصل گرما و اوج مصرف بار،در استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خدری با اعلام موفقیت‌آمیز بودن اجرای این مانور تخصصی اظهار کرد: با توجه به اهمیت حفظ پایداری شبکه در شرایط اقلیمی خوزستان، این مانور با هدف شناسایی و رفع نقاط ضعف در سیستم عایقی شبکه و پیشگیری از بروز حوادث ناخواسته در روز‌های اوج مصرف طراحی و اجرا شده است.

وی در تشریح ابعاد اجرایی این مانور تصریح کرد: در این عملیات گسترده، ۵۹ تیم عملیاتی شامل ۴۱ گروه «خط سرد» و ۱۸ گروه «خط گرم» به‌طور هم‌زمان در شهرستان‌های هدف فعالیت کردند؛ این اقدام گامی بلند در جهت ارتقای سطح بهره‌وری و کاهش حوادث ناشی از خرابی تجهیزات فرسوده محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به حجم اقدامات انجام شده در این مانور گفت: در راستای ایمن‌سازی شبکه، یک‌هزار و ۲۴ عدد مقره سوزنی و زنجیره‌ای سیلیکونی (شامل ۶۹۰ مقره سوزنی و ۳۳۴ مقره زنجیره‌ای) که به دلیل فرسودگی پایداری شبکه را به مخاطره می‌انداختند، با تجهیزات نوین تعویض شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این عملیات، ۱۱۹ مورد مقره شکسته سرامیکی (۷۸ عدد سوزنی و ۴۱ زنجیره‌ای) جمع‌آوری و با نمونه‌های سالم جایگزین شد. علاوه بر این، ۹۶ مورد اصلاح و رگلاژ پین مقره‌های میانی و نصب ۳۹ عدد مقره جهت حفظ فاصله عایقی فاز B شبکه از پایه نیز در دستور کار قرار گرفت و با موفقیت تکمیل شد.

خدری با تاکید بر اینکه طرح ملی «سامان» با رویکرد پیشگیرانه و به‌منظور کاهش خاموشی‌ها اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: نوسازی و بازسازی تجهیزات شبکه توزیع، یکی از اولویت‌های راهبردی این شرکت برای عبور موفق از پیک تابستان سال جاری است تا مشترکان خوزستانی از خدمات برقی پایدار و مطمئن بهره‌مند شوند.

بر اساس این گزارش، بخشی از شبکه برق فشار متوسط واقع در جنوب غرب اهواز نیز در قالب طرح ملی سامان اصلاح و بهینه‌سازی شد. پیش از این نیز هم‌زمان با سراسر کشور، طرح پایش هوشمند تجهیزات اندازه‌گیری و مقابله با مصارف غیرمجاز برق موسوم به «مهتاب» با هدف کاهش تلفات غیرفنی و تضمین عبور پایدار از اوج بار تابستان در خوزستان آغاز شده بود.

طرح ملی مهتاب با اهدافی، چون پایداری هرچه بیشتر شبکه، اصلاح نوسان و تقویت ولتاژ، جلوگیری از بروز آسیب به وسایل برقی شهروندان، هوشمندسازی تجهیزات و جلب رضایت مردم در کلان‌شهر اهواز به اجرا درآمد.

گفتنی است پیش از این نیز معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از شناسایی، جمع‌آوری و ساماندهی ۳۰۰ انشعاب غیرمجاز در سطح استان در قالب یک مانور خبر داده بود.