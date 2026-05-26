هم زمان با فرا رسیدن فصل گرما و افزایش احتمال آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی هرمزگان، مانور جامع مهار آتش و امداد و نجات منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزای صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان گفت: امسال با توجه بارندگی بسیار مطلوب و رشد مناسب پوشش جنگلی در استان، با گرم شدن هوا احتمال وقوع آتش سوزی در عرصه‌های طبیعی وجود دارد.

سید محمد نور موسوی از مردم و جوامع محلی خواست از روشن کردن آتش در عرصه‌های طبیعی خودداری، و درصورت وقوع آن، آتش را در مراحل اولیه خاموش کنند.

وی گفت: همچنین درصورت وقوع آتش سوزی می‌توانند با شماره تلفن ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی یا آتش نشانی تماس بگیرند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان به وجود بیش از یک میلیون هکتار جنگل در استان اشاره کرد و افزود: مهمترین وظیفه منابع طبیعی حفاظت، احیا، توسعه و بهره برداری است.

حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز گفت: این مانور با هدف برگزاری تمرینات دوره‌ای، آمادگی، ارزیابی توان گروهی و بررسی تجهیزات برگزار شده است.

سرهنگ زارعی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی هرمزگان هم گفت: با توجه به وضعیت پوشش گیاهی زیاد، منطقه مستعد آتش سوزی است که نیازمند آمادگی لازم برای مهار است.

در این مانور نیرو‌های یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی هرمزگان آموزش‌های لازم در زمینه اطفا حریق رو فرا گرفتند.