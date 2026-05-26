وزیر نفت با اشاره به سالروز کشف نفت در ایران و خاورمیانه گفت: صنعت نفت طی ۱۱۸ سال گذشته در طوفان تحریم و جنگ‌های تحمیلی، سربلند ایستاد و اجازه نداد تولید و صادرات متوقف شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محسن پاک‌نژاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «۵ خرداد، سالروز کشف نفت در ایران و خاورمیانه؛ سرآغاز دورانی پرفراز و نشیب است. صنعت نفت طی ۱۱۸ سال گذشته در طوفان تحریم و جنگ‌های تحمیلی، سربلند ایستاد و اجازه نداد تولید و صادرات متوقف شود و اینک ملت شریف ایران با مصرف بهینه انرژی، توطئه شوم دشمنان را نقش برآب خواهد کرد».