به همت خیرین آبشار عاطفه‌ها ۱۰۰ بسته گوشت قربانی در مراغه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ارونقی مسئول خیریه آبشار عاطفه‌ها در مراغه گفت: برای تهیه ۱۰۰ بسته گوشت قربانی با مشارکت خیران ۶۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی گفت: این بسته‌ها با هدف کمک به معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های تحت پوشش طراحی شده است.

ارونقی افزود: در این بسته‌ها برای هر خانواده یک کیلوگرم گوشت تهیه و اهدا شد.

وی افزود: از ابتدای سال در دو مرحله برای ۲۰۰ خانواده تحت پوشش این خیریه در مراغه بسته معیشتی تامین شده است.

مسئول خیریه آبشار عاطفه‌ها گفت: امسال همچنین برای ۳ زوج جوان کمک جهیزیه اهدا شده است.