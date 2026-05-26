مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: برای راه‌اندازی، معرفی و ثبت آثار در پایگاه‌های میراث‌فرهنگی، بایستی تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی، استانی و شهرستانی همکاری لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ فرهاد عزیزی در کارگروه گردشگری شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری گفت: راهکار‌های رفع مشکلات مرتبط با بافت تاریخی روستای پلکانی تاریخی سرآقاسید در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ارائه می‌شود.

مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: رفع مشکلات مرتبط با بافت تاریخی روستای پلکانی تاریخی سرآقاسید ، به همکاری مسئولان استان و شهرستان نیاز دارد.

وی تاکید کرد: در همین راستا بایستی پایگاه‌های میراث‌فرهنگی تجهیز و اقدامات مطالعاتی در آنها انجام شود.

عزیزی گفت: برای راه‌اندازی، معرفی و ثبت آثار در پایگاه‌های میراث‌فرهنگی ، بایستی تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ملی، استانی و شهرستانی همکاری لازم را داشته باشند و امید است فرماندار کوهرنگ، همکاری و همراهی لازم برای راه‌اندازی پایگاه میراث‌فرهنگی روستای پلکانی تاریخی سرآقاسید در این شهرستان را داشته باشد.