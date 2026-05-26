



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حجت الاسلام حسین امیدی با اشاره به برگزاری مراسم دعای پرفیض عرفه همزمان با نهم ذی الحجه، گفت: این مراسم امروز پنجم خردادماه با همکاری بیش از یک هزار و ۳۰۰ کانون فرهنگی در مساجد فارس برگزار می‌شود و سرآغاز برنامه‌های دهه ولایت و امامت است.

او با بیان این خبر گفت: تقویت بنیه دینی و اعتقادی اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان از طریق ارتباط با یگانه معبود هستی و آشنایی اعضای کانون‌های مساجد با معارف اسلامی و دعا‌های وارده از برکات برپایی مراسم روز عرفه است.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس خاطرنشان کرد: همزمان با فرارسیدن نهم ذی الحجه مصادف با روز عرفه اصحاب و اعضای کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد فارس در کنار سایر فعالان مساجد، با حضور در مساجد و زمزمه دعای حضرت سیدالشهداء (ع) در روز عرفه به راز و نیاز با پروردگار عالمیان خواهند پرداخت.

او از اقامه نماز پرفیض عید قربان همزمان با دهم ماه ذی‌الحجه خبر داد و گفت: کانون‌های فرهنگی‌هنری مساجد استان فارس برگزاری اقامه نماز و مراسم جشن عید سعید قربان در اجتماع مردمی شبانه همراه با موکب پذیرایی همراه با هنرنمایی بچه‌های مسجد در اجرای سرود، ایستگاه کودکان و نوجوانان و پخش نقل و شیرینی را نیز در برنامه‌های خود گنجانیده‌اند.

امیدی افزود: سخنرانی ائمه جماعات، دیدار با علماء، خانواده‌های شهداء و جانبازان به ویژه جنگ تحمیلی سوم و در قالب پیش «اول خانواده شهدا» و ذیل طرح ملی «سه‌شنبه‌های تکریم شهدایی»، اجرای مسابقات فرهنگی و مذهبی، مراسم جشن و شادی با حضور مداحان اهل بیت (ع) نیز از برنامه‌های ایام عید قربان کانون‌های فرهنگی مساجد فارس است.

او با بیان اینکه هر سال مراسم معنوی دعای عرفه؛ سرآغاز برنامه‌های دهه ولایت و امامت است، یادآور شد: برنامه‌های ویژه دهه ولایت و امامت مساجد امسال در لبیک به امر رهبر انقلاب اسلامی و در دفاع از میهن اسلامی، از شب عید قربان تا عید غدیر با اجتماع مردمی در میدان خیابان و سنگر مساجد برگزار خواهد شد.