مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو با اعلام برآورد ۴۳۰ همتی بازار تجهیزات پزشکی در سال جاری، تأکید کرد: نبود آمارنامه جامع و دقیق، یکی از چالش‌های اساسی در شفافیت و مدیریت این حوزه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در جمع تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی خراسان رضوی با اشاره به کل بازار ارزی سازمان غذا و دارو گفت: بازار تجهیزات پزشکی امسال حدود ۳ میلیارد دلار از محل ارز ترجیحی و در مجموع با احتساب ارز غیرترجیحی به حدود ۵ میلیارد دلار می‌رسد.

علیزاده با اشاره به میزان تخصیص و ترخیص در تأمین ارز تصریح کرد: تجهیزات پزشکی در سال گذشته در سرجمع ارز ترجیحی و غیرترجیحی حدود ۱.۷ تا ۱.۸ میلیارد دلار ارز دریافت کرده و در عین حال حدود ۲.۱ میلیارد دلار نیز ترخیص داشته است.

وی در ادامه به حجم ریالی بازار تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: برآورد حجم ریالی این بازار حدود ۴۳۰ همت در حوزه‌های مختلف است که البته این عدد به دلیل تفاوت نرخ‌های ارزی کمتر از مقدار واقعی به نظر می‌رسد، چراکه برخی اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومانی و برخی دیگر با ارز ۲۸ هزار تومانی محاسبه شده‌اند.

مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: در حال حاضر محاسبات ریالی عمدتاً بر مبنای ارز ۲۸ هزار تومانی انجام می‌شود و در صورتی که این محاسبات با نرخ‌هایی مانند ۱۵۰ هزار تومان صورت گیرد، ارزش واقعی بازار به‌مراتب بزرگ‌تر خواهد بود.

به گفته علیزاده یکی از مشکلات اساسی این حوزه را نبود آمارنامه عنوان کرد و گفت: اگر شاخص‌های دقیقی برای سنجش بازار ریالی تجهیزات پزشکی وجود داشته باشد، میزان تامین، فروش و گردش مالی این حوزه نیز به‌صورت شفاف مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه دارو، اعداد و ارقام بسیار دقیق است که دلیل آن وجود آمارنامه‌ای مبتنی بر داده‌های مشخص است، اما در تجهیزات پزشکی چنین زیرساختی وجود ندارد و این خلأ باید برطرف شود.

مدیرکل اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: لازم است در یکی از معاونت‌های غذا و دارو مانند خراسان رضوی یا تهران، داده‌های این حوزه شامل توانمندی تولید شرکت‌ها، سهم تولید، میزان مصرف و سایر شاخص‌ها به‌صورت منسجم احصا و ساماندهی شود.