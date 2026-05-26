به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علیرضا شیخ‌ها مربی کاراته، به همراه هنرجویان خود به مناسبت عید سعید قربان، تاتامی را به میدان رهایی تبدیل کردندو با برگزاری گلریزانی در محیط باشگاه، مبلغ ۵۰ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی یک زندانی جرایم غیرعمد به ستاد دیه استان یزد اهدا کردند تا نشان دهند روحیه پهلوانی و ایثار، بخش جدایی‌ناپذیرِ تمرینات آنهاست.

این مربی و نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام ارزشمند گفت: هدف ما از برگزاری این گلریزان این بود که به ورزشکاران یادآور شویم قهرمانیِ واقعی تنها روی سکو‌های مسابقات رقم نمی‌خورد، بلکه اوجِ کمالِ یک ورزشکار زمانی است که بتواند با دستانش گرهی از کارِ هم‌نوعان خود باز کند و بسیار خوشحالم که هنرجویانم با قلبی بزرگ در این نذرِ رهایی مشارکت کردند تا در این روز عزیز، سهمی در بازگشت یک سرپرست خانواده به کانون گرم زندگی داشته باشند؛ چرا که باور داریم این «مدالِ همدلی»، ماندگارترین افتخار برای هر ورزشکار است.