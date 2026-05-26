توزیع بسته‌های معیشتی ۸۰ میلیون ریالی بین خانواده زندانیان پاکدشت در عید قربان

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت از اهدای ۸۰۰ بسته معیشتی به خانواده‌های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان در ۵ ماه اخیر خبر داد و گفت: در جدیدترین مرحله از این حمایت‌ها که همزمان با عید قربان انجام شد، بسته‌هایی به ارزش هر کدام ۸ میلیون تومان توزیع گردید.