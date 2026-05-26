دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت از اهدای ۸۰۰ بسته معیشتی به خانوادههای تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان در ۵ ماه اخیر خبر داد و گفت: در جدیدترین مرحله از این حمایتها که همزمان با عید قربان انجام شد، بستههایی به ارزش هر کدام ۸ میلیون تومان توزیع گردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت گفت: طی ۵ ماه گذشته در ۴ مرحله بیش از ۸۰۰ بسته معیشتی به خانوادههای تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان اهدا شده است.
مصطفی مختاری افزود: ارزش هربسته خواربار که در این مرحله تهیه شده بود، ۸ میلیون تومان است.