مدیرعامل موسسه کشوری مهد قرآن گفت: با بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای مرحله اول طرح تشویق به این نتیجه رسیدیم که باید این طرح به یک طرح دائمی تبدیل شود تا زمینه برای توسعه آموزش حفظ و تشکیل کلاس‌های مرتبط با آن همواره مهیا شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمود چاوشی گفت: براساس تکلیفی که برنامه هفتم پیشرفت، ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن را مکلف به حمایت از مربیان و حافظان قرآن کرده است، لذا باید طرح تشویق در سال جاری نیز استمرار پیدا کند که تحقق آن منوط به بودجه‌ای است که به آن تخصیص داده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مربیانی که در مرحله نخست این طرح شرکت کرده بودند، به مفید فایده بودن اجرای آن معترف هستند، گفت: اتفاقاً مربیانی که بنا به دلایلی نتوانستند در مرحله نخست طرح مشارکت داشته باشند، تقاضای اجرای مراحل بعدی را دارند و با توجه به این درخواست، ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن در حال پیگیری موضوع بودجه آن است که در صورت تأمین، شاهد اجرای مرحله دوم آن خواهیم بود.

مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن تصریح کرد: اجرای مرحله اول طرح تشویق مورد نظارت و پایش میدانی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف به شکلی اصولی و کارشناسی به انجام رسید و اتفاقاً یکی از مسائلی که در توفیق هر چه بیشتر اجرای این طرح از سوی کارشناسان مورد تأکید قرار گفت، این بود که «تشویق» باید از قالب طرحی مرحله به مرحله خارج شده و تبدیل به یک طرح دائمی شود تا زمینه برای توسعه آموزش حفظ، تشکیل کلاس‌های مرتبط با آن همواره مهیا بوده و طبق ضوابط اجرای این طرح، مربیان و حافظان نیز خود را مکلف به شرکت در آزمون‌های عمومی و تخصصی حفظ کرده و به موقع نسبت به اخذ مدارک لازم به جهت شرکت در آن اقدام کنند.

چاوشی گفت: ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن در مورد تشویق حافظان و حمایت از مؤسسات قرآنی برای سال جاری افزایش بودجه‌ای را در نظر گرفته است؛ بدون شک در چرخه حفظ، یکی از ارکان مهم و مؤثر مربیان حفظ هستند که از این افزایش حمایت‌ها مستثنی نخواهند بود و همچنان باید بودجه‌های مورد نظر مصوب و تخصیص داده شود تا بتوان به طور دقیق در مورد افزایش مبالغ تشویقی نیز اعلانی رسمی داشت.