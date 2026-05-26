استاندار قم گفت: ۳۵۹ واحد صنعتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان قم در اثر حمله دشمن آمریکایی_صهیونی آسیب دیدند که از این تعداد ۲۱۰ واحد به صورت کامل به مدار تولید بازگشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، استاندار قم در جلسه کارگروه بررسی واحدهای صنعتی آسیبدیده استان گفت: ۳۵۹ واحد صنعتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در استان قم در اثر حمله دشمن آمریکایی صهیونی آسیب دیدند.
اکبر بهنامجو با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۱۰ واحد به صورت کامل به مدار تولید بازگشتند افزود: این واحدها آسیبهای جزئی دیده بودند که خود صنعتگران فرآیند مرمت و بازسازی را انجام دادند.
استاندار قم با بیان اینکه تعداد ۲۱ واحد نیز به صورت کامل تخریب شدند، گفت: باید تامین مالی و کمکهای ویژه را برای این واحدها داشته باشیم تا در آینده نزدیک فرآیند احداث واحد جدید آغاز شود.
وی با اشاره به اینکه ۲۰ واحد نیز بر اثر آسیبهای وارد شده هماکنون تعطیل هستند، خاطرنشان کرد: هم بخش دولتی و هم خود این واحدها به دنبال تامین اعتبار هستیم تا هرچه سریعتر به مدار تولید بازگردند.
بهنامجو افزود: تعداد ۱۰۸ واحد نیز تنها بخشی از خط تولیدشان مورد اصابت قرار گرفته است ولی خطوط دیگر همچنان فعال و درحال تولید است که البته برای این واحدها نیز باید بستههای حمایتی درنظر بگیریم.