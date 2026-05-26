رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: اهالی سه روستا مهاباد و بوکان که بر سر مراتع اختلاف داشتند، با حضور و میانجی گری کارشناسان منابع طبیعی حل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمد امین‌پور افزود: اهالی روستای ابراهیم‌خسار بوکان و ماژگی و گرشیلان بوکان که از چند سال قبل بر سر حدود مراتع خود اختلاف داشتند، با حضور کارشناسان منابع طبیعی بوکان و معتمدین این روستا‌ها برطرف شد.

او اضافه کرد: مرز بین مراتع یک روستا در قالب نقشه‌های هوایی قابل تشخیص است، اما با توجه به عرف محلی نیز مرز‌هایی بین روستا‌ها وجود دارد و همین امر باعث بروز اختلاف بین اهالی روستا‌ها می‌شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: برای حل ریشه‌ای هر مشکل باید به عرف هر منطقه و از روی نظر افراد معتمد و ریش سفید تصمیم گیری شود تا به این اختلافات پایان داده شود.

وی گفت: اختلاف نظر اهالی در مورد مرتع با توجه به اهمیت مراتع برای دامداران همیشه یک مساله مهم و حساس بوده و به همین خاطر با حضور میدانی کارشناسان منابع طبیعی این موضوع بررسی شد.

او از دامداران این منطقه خواست تا در صورت گونه اختلاف بر سر مراتع با اهالی روستای خودو سایر روستا‌های همجوار که احتمال دارد منجر به اختلاف بیشتر و رویداد ناخوشایند شود، موضوع را با ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا حل موضوع در دستور کار باشد.

بوکان دارای ۱۳۲ هزار هکتار مرتع است که ۱۰۰ هکتار آن مراتع درجه یک با پوشش مناسب و مابقی مراتع درجه ۲ با پوشش متوسط و مراتع درجه سه با پوشش ضعیف است.