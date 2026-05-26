به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد شهید هرمزگان گفت: شهید عباس چوپانی متولد ۱۸ تیر سال ۱۳۷۴ در بندرعباس و متاهل بود که هنگام کسب روزی از دریا، در نزدیکی جزیره لارک هدف پهپاد‌های دشمن صهیونی قرار گرفت و به شهادت رسید.

عطالله ناوکی افزود: پیکر مطهر این شهید با حضور خانواده و مردم بندرعباس از پل خواجو تا گلزار شهدای بندرعباس تشییع و به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام والمسلمین میرزاده امام جمعه موقت بندرعباس در این مراسم گفت: جنایات این سرکردگان رذالت با به شهادت رساندن ۱۶۸ دانش آموز و معلم مدرسه شجره طیبه میناب، مردم بیگناه کشور و صیادان اهل جزایر خلیج فارس به اوج خباثت رسید.