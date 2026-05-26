به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه و بویراحمد ؛ دبیر امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهمئی گفت: برای این ۷ سری جهیزیه بیش از ۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

طا‌ها خوب نژاد با بیان اینکه این سری جهیزیه‌ها با هدف ترویج سنت پسندیده ازدواج به نوعروسان نیازمند اهدا شده است افزود: منابع مورد نیاز تامین این سری جهیزیه به همت دفتر مقام معظم رهبری تامین شده است.

وی با اشاره به اینکه برای سال ۱۴۰۵ نیز برنامه ریزی شده که بیش از ده‌ها سری جهیزیه تامین و تحویل نوعروسان بهمئی شود ادامه داد: در یک سال گذشته تاکنون بیش از ۱۵۰ سری جهیزیه به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال به نوعروسان بهمئی اهدا شده است.

دبیر امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بهمئی گفت: هر سری جهیزیه شامل ۵ قلم کالای ضروری و لوازم منزل است.

طا‌ها خوب نژاد گفت: فراهم کردن زمینه ازدواج جوانان در راستای منویات رهبر معظم انقلاب امری ضروری است و این نهاد همه ساله طی چندین مرحله اقدام به اهدای جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش می‌کند.

این طرح به همت دفتر مقام معظم رهبری و با همکاری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر لیکک به نوعروسان بهمئی انجام و تحویل خانواده‌های نیازمند شد.