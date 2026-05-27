به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمد رضا قائمی نژاد گفت: متهم با معرفی خود به‌عنوان فروشنده خودرو در سایت دیوار، اقدام به کلاهبرداری از یک شهروند کرده بود که با پیگیری کارشناسان پلیس فتا، حساب‌های وی شناسایی و مسدود شد.

وی با بیان اینکه متهم دارای سابقه سرقت و کلاهبرداری در چندین استان بوده است، افزود: با اقدام سریع پلیس و هماهنگی قضایی، مبلغ کلاهبرداری به حساب مالباخته بازگردانده شد و متهم نیز تحت تعقیب قرار دارد.