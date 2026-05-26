در جلسه ستاد بحران هرند جبران خسارات جنگ، مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی و ارتقای ایمنی راه‌ها پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در این جلسه با تأکید بر لزوم افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی گفت: در پی خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم در شهرستان هرند، ۲۸ واحد مسکونی با آسیب جزیی شناسایی و ۱۸۳ میلیون تومان خسارت به مالکان آنها پرداخت شده است.

منصور شیشه‌فروش افزود: یک واحد تخریبی نیز با همکاری شهرداری و بنیاد مسکن آواربرداری شده و ۸۰۰ میلیون تومان هم برای ودیعه مسکن به دو خانواده دیگر اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به وجود ۱.۵ میلیون هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی در استان گفت: در شهرستان هرند۱۰ هزار هکتار زمین از کانون‌های درجه ۲ گرد و غبار است که در این زمینه، قرارداد کاشت تاغ زار‌ها در ۱۰۰ هکتار با منابع طبیعی منعقد شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین گفت:طرح‌های آبخیزداری در روستا‌های قهی، هاشم‌آباد و کبریت با ۶۰۰ میلیون تومان هزینه مصوب و اجرایی شده است.

شیشه فروش در خصوص ابتلا به بیماری سالک هم افزود: میزان ابتلا به بیماری سالک از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ کاهش ۳۰ درصدی یافته و ۱۱ کانون روستایی پاکسازی و با همکاری مرکز بهداشت و شهرداری‌ها، سمپاشی اجرا شده است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری با تأکید بر ایمنی راه‌ها هم اگفت: علاوه بر بهسازی و آسفالت ۳۱ کیلومتر از محور‌های شهرستان هرند و رفع خطر از ۷ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای، طرح‌های هدایت آب‌های سطحی هرند و اژیه نیز برای پیشگیری از سیلاب تدوین شده که اجرای کامل آنها نیازمند تخصیص اعتبارات ملی است.