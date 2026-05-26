یک روز مرخصی تشویقی برای غربالگری سلامت بانوان شاغل در آذربایجان شرقی
در اولین نشست تخصصی اجرای طرح غربالگری وضعیت تندرستی و ارگونومی زنان شاغل در ادارات کل آذربایجان شرقی خبر اختصاص مرخصی تشویقی برای انجام تستهای سلامتی اعلام شد.
لیلا بنام مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در اولین نشست تخصصی اجرای طرح غربالگری وضعیت تندرستی و ارگونومی زنان شاغل در ادارات کل استان با تاکید بر ضرورت پیشگیری از بیماریهای خاص زنان اظهار کرد: خدمات غربالگری به صورت رایگان در تمامی مراکز بهداشت ارائه میشود.بر همین اساس و با پیگیریهای صورت گرفته با دستور استاندار محترم یک روز مرخصی تشویقی برای بانوان شاغل در دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده است تا بدون دغدغه کاری نسبت به انجام تستهای غربالگری اقدام کنند.
لیلا جاویدان معاون امور ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز گفت: زنان شاغل با چالشهایی نظیر تعارض نقشهای شغلی و خانوادگی، استرس محیط کار و به ویژه سبک زندگی کم تحرک مواجه هستند.
وی با تاکید بر اینکه وزن به تنهایی معیار مناسبی برای سنجش تندرستی نیست تصریح کرد: در این طرح با استفاده از دستگاههای پیشرفته ترکیب بدن (توده چربی در مقابل توده عضلانی) به دقت ارزیابی میشود تا ریسکهای پنهان سلامت شناسایی شوند.