مدیر جهادکشاورزی استهبان با اشاره به آغاز عملیات برداشت جو در این شهرستان، از پیشبینی برداشت ۶۵۰۰ تن جو از مزارع استهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مهدی اعیانمنش گفت: با توجه به سطح زیر کشت هزار و ۷۰۰ هکتاری این محصول، انتظار میرود تا پایان فصل برداشت بیش از ۶۰۰۰ تن محصول تولید و روانه بازارهای مصرف و واحدهای دامداری شود.
او در نشست جهادکشاورزی شهرستان استهبان با بیان اینکه عملیات برداشت محصول جو از اواخر اردیبهشتماه کلید خورده است، بیان کرد: براساس ارزیابیهای کارشناسی، پیشبینی میشود امسال حدود ۶ هزار و ۵۰۰ تن جو از سطح هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان برداشت شود.
مدیر جهادکشاورزی استهبان بیان کرد: این روند با بهکارگیری ششدستگاه کمباین بومی آغاز شده است و تا اواخر خردادماه ادامه دارد.
اعیانمنش به اقدامات نظارتی برای کاهش ضایعات برداشت اشاره کرد و گفت: معاینه فنی روزانه کمباینها توسط کارشناسان انجام میشود و هماهنگیهای لازم با شرکت پخش فرآوردههای نفتی برای تأمین به موقع سوخت مورد نیاز ماشینآلات برداشت در دستور کار قرار گرفته است تا وقفهای در عملیات جمعآوری محصول ایجاد نشود.
مدیر جهاد کشاورزی استهبان، درباره ارقام کشت شده در این شهرستان نیز توضیح داد و گفت: ارقام «ریحان ۰۳» و «سرآرود» عمده کشت مزارع این منطقه را تشکیل میدهند.
او اضافه کرد: بذور تولیدی علاوه بر تأمین نیاز تغذیه دام شهرستان و بذر خودمصرفی کشاورزان برای سال زراعی آینده، به شهرستانهای مجاور نیز ارسال میشود تا زنجیره تأمین بذر منطقه تقویت شود.
اعیانمنش در پایان بیان کرد: برداشت محصول جو در استهبان علاوه بر تأمین نیازهای محلی، نقش راهبردی در پشتیبانی از زنجیره تولید دام و پایداری معیشت بهرهبرداران بخش کشاورزی ایفا میکند.