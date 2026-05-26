پخش زنده
امروز: -
با ادامه رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد) احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها در برخی نقاط نیمه شمالی آذربایجان غربی دور از انتظار نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با ادامه فعالیت امواج تراز میانی جو، طی امروز و بویژه در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابرهای همرفتی و رگبارهای پراکنده باران و رعدوبرق (با احتمال بارش تگرگ در نقاط مستعد) در برخی نقاط شمالی استان خواهیم بود که با وزش باد در سطح استان همراه خواهد شد و با توجه به ماهیت رگباری بارش ها، طی امروز احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانهها در برخی نقاط نیمه شمالی استان دور از انتظار نخواهد بود.
با استقرار الگوهای پایدار بر منطقه طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شرایط نسبتا پایدار جوی بر استان حاکم خواهد شد هرچند به سبب شرایط فصلی و رطوبت مناسب در منطقه در ساعات بعدازظهر شاهد رشد ابر و وزش باد در برخی نقاط استان خواهیم بود.
روز جمعه عبور امواجی از شمال غرب کشور و افزایش گرادیان فشاری در منطقه سبب وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) در سطح استان شده که با رگبارهای پراکنده بویژه در نیمه شمالی استان همراه خواهد شد.
از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۷ و ۲۵ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۲ و ایستگاه شهری ارومیه با ۲۷ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند و براساس الگوهای دمایی برای روزهای آینده تغییرات دمایی چندان محسوسی در سطح استان روی نخواهد داد.