به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار حسن شجاعی نسب گفت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در ایست و بازرسی علی‌آباد به یک سواری جک مشکوک و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو ۳۲ کیلو و ۷۰۰ گرم شیشه و ۲۷ کیلو و ۷۰۰ گرم هروئین که از مرز‌های شرقی وارد و به طرز ماهرانه‌ای جاساز شده بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان خراسان جنوبی گفت: در این رابطه یک خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.