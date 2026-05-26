





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،اسماعیل زاهدیان نژاد گفت: این جشنواره به منظور پاسداشت شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب و به نام شهید ماکان نصیری دانش آموز مفقودالاثر این مدرسه و صیانت از هویت خلیج فارس و روایت تجمعات شبانه برگزار می‌شود.

مدیر سازمان دانش آموزی فارس افزود: جشنواره میم مثل ماکان یک رویداد مهارتی برای تقویت قدرت بیان، خلاقیت ادبی و شناسایی استعداد‌های دانش آموزان، فرهنگیان و اولیای آنان در این زمینه است که با همکاری جمعی از پیشکسوتان و اساتید حوزه رسانه برگزار می‌شود.

زاهدیان نژاد با اشاره به اینکه تمامی فرهنگیان، دانش آموزان و اولیای آنان می‌توانند در این جشنواره شرکت کنند گفت: این جشنواره در دو بخش اصلی حرف دل با ماکان و بخش ویژه روایت شب‌های روشن و خلیج فارس مان در سه قالب پادکست، ویدیوکست و متن ادبی؛ دلنوشته برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را با موضوعات حرف دل با ماکان همیشه حاضر، روایت شب‌های روشن، همدلی مردم، حرمت پرچم، مردم در میدان، آوا‌ها و نواها، خلاقیت‌های شبانه، خانواده و همدلی شبها، خلیج فارسمان و دل گفته‌ها و دلنوشته‌های دریایی تا ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ صرفا در پیام رسان بله به شماره ۰۹۳۶۶۳۰۰۵۸۶ به نام سازمان دانش آموزی فارس ارسال نمایند.

مدیرسازمان دانش آموزی فارس افزود: کانال رسمی جشنواره میم مثل ماکان به آدرس https://ble.ir/mimmeslemakan در پیام رسان ((بله)) به منظور اطلاع رسانی و آموزش علاقمندان ایجاد شده است که آموزش‌های تخصصی لازم در خصوص نحوه‌ی تهیه آثار در این کانال بارگذاری می‌شود.

زاهدیان نژاد همچنین گفت: داوری آثار ارسالی را اساتید و پیشکسوتان برتر صدا و سیمای مرکز فارس بر عهده خواهند داشت و اختتامیه این جشنواره ۲۷ تیرماه ۱۴۰۵ با معرفی و تجلیل از صاحبان آثار برتر در سه رده‌ی مخاطب فرهنگیان، دانش آموزان و اولیاء برگزار خواهد شد.