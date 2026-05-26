بانوی فرهنگی و دانشآموزان دختر خراسان جنوبی در نخستین دوره مسابقات بازیهای فکری کشور با شعار «از مدرسه شجره طیبه میناب تا مدارس سراسر کشور» افتخارآفرینی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: نخستین دوره مسابقات بازیهای فکری کشور با شعار «از مدرسه شجره طیبه میناب تا مدارس سراسر کشور» و به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان، بهویژه شهدای دانشآموز و پاسداشت مقام معلم، در رشتههای اتللو، پنتاگو، مکعب روبیک و لیوانچینی در بخشهای فرهنگیان و دانشآموزی برگزار شد.
مرتضوی افزود: هدف اصلی برگزاری این رقابتها که به میزبانی استان فارس برگزار شد، تقویت خلاقیت، افزایش تمرکز و ایجاد نشاط و پویایی در میان فرهنگیان و دانشآموزان است.
وی گفت: این رقابتها با مشارکت بیش از ۱۲ هزار نفر از فرهنگیان و دانش آموزان سراسر کشور برگزار شد در رشته پنتاگو، بانوی فرهنگی شهرستان طبس، سارا دولتی موفق به کسب مقام دوم کشور شد و در بخش دانشآموزی نیز در دوره ابتدایی دوم، دانشآموز شهرستان بیرجند، مطهره مشمول درمیان توانست به جایگاه سوم کشور در رشته اتللو دست پیدا کند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: همچنین در دوره متوسطه دوم، فاطمه سادات موسوی از شهرستان طبس و محیا مشمول درمیان از شهرستان بیرجند موفق به کسب مقام سوم مشترک رشته اتللو شدند.