خبرنگاران خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی در جشنواره دستانی که وطن میسازند در بخش ویدئو و گزارش خبری حائز رتبههای برتر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، دومین جشنواره دستانی که وطن را میسازند با هدف معرفی توانمندیهای کار و کارگر و تولید در خراسان شمالی با زبان هنر و رسانه برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.
در بخش روایت تاب آوری گزارش افشین صادقی اول شد و در بخشهای معرفی کارآفرینان و تجربههای موفق خانمها ملیحه کیوان پور رتبه دوم و فاطمه عطایی سوم شدند.
در بخش ویژه جشنواره (روایت دیدار) خانم فاطمه رستمی رتبه برتر جشنواره را کسب کرد.
علاوه بر خبرگزاری صداوسیما خبرگزاری ایرنا در بخش یادداشت اول شد.
در بخش عکس پیمان حمیدی پور از خبرگزاری دانشجو اول شد.
در بخش ویژه مصاحبه خانم علی آبادی خبرگزاری ایسنا اول شد.